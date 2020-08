La relance éco: la saison est sauvée au parc Aquatic Landes à Labenne

Une ouverture repoussée, des règles d'hygiène drastiques, un manque de clientèle étrangère et notamment espagnole n'auront pas eu raison du parc aquatique Aquatic Landes à Labenne. La structure de loisir résiste à la crise sanitaire et fonctionne correctement. Certes le début de saison jusqu'à fin juillet a été très calme mais heureusement la fréquentation est repartie à la hausse en août. Sur deux mois et demi d'exploitation le directeur Pascal Coste estime sauver les meubles tout en restant tributaire de la météo d'ici la fin de l'été. Une chose est sûre, l'univers chloré du parc de plein air facilite la mise en place d'un protocole sanitaire à respecter, un atout pour Aquatic Landes très prisé des locaux comme des touristes.

Les nouveautés 2020 d'Aquatic Landes, plus grand parc aquatique de la côte sud aquitaine

3 univers composent le parc:

L’univers Family avec son lagon de sable blanc sa piscine à vagues et sa rivière rapide à bouée.

L’univers Adrénaline avec ses 12 toboggans à sensations fortes (chutes libres de 12 mètres, l’amazone, le Space bowl ou encore le pendulum).

Et la nouveauté 2020: l’univers enfant "Kids Landes Aventures" avec eau chauffée, zone de loisirs de plus de 600 m² entièrement dédiée aux enfants composée d’une grande structure à explorer et de 4 toboggans, un espace entièrement ouvert et surveillé.

