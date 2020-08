La relance éco : "on va pas se plaindre", la saison s'annonce plutôt bonne pour les campings de l'Yonne

Après une reprise timide au moment du déconfinement, les campings de l'Yonne commencent à souffler. Depuis mi-juillet, les vacanciers sont au rendez-vous. Même si les touristes étrangers sont moins présents dans le département, les campings peuvent compter sur une "nouvelle clientèle française".

64% de touristes Français, 36% d'étrangers

"On va pas se plaindre, on a fait un mois de juillet raisonnable" juge Michel Moutet, le président de la Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA), également responsable du camping La Gravière du Moulin à Lézinnes. Globalement, pour le mois de juillet, les campings de l'Yonne ont un taux de remplissage équivalent à celui de l'an passé. Toutefois, comme c'était attendu, les touristes étrangers se sont moins déplacés. "Les Hollandais, les Anglais et les Allemands sont beaucoup moins présents cet été chez nous" observe Michel Moutet. Seuls les Belges font de la résistance dans l'Yonne. Le président de la Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air estime, pour le moment, que 64% des touristes sont Français, 36% étrangers.

Une nouvelle clientèle dans les campings

Même si les chiffres sont plutôt bons pour le moment, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. "On a quand même plus de trois mois de vide derrière nous, il y a des pertes c'est évident" rappelle Michel Moutet, qui se réjouit toutefois de voir arriver une nouvelle clientèle.

On a beaucoup de familles à vélo qui viennent pour la première fois et qui s'arrêtent chez nous

Le confinement a en effet motivé beaucoup de Français à opter pour des vacances au vert. "On a beaucoup de familles à vélo qui viennent pour la première fois et qui s'arrêtent chez nous" explique Michel Moutet. Par ailleurs, dans le département, certains campings s'en tirent mieux que d'autres. "Pour les campings aux alentours de Migennes, Saint-Fargeau ou Vermenton, ça marche très bien! Les chiffres ont même explosé!". En revanche, d'autres établissements, plus éloignés des lieux touristiques ou qui n'ont pas rouvert leurs piscines, sont plus à la peine. "C'est le cas notamment à Toucy et Charny" indique le président de FNHPA dans l'Yonne.