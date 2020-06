La relance éco : la salle Victoire 2 reprend les répétitions

Comme tous les lieux de spectacles, la salle Victoire 2 à Montpellier (Hérault) a fermé ses portes le 13 mars. Les concerts ne sont toujours pas autorisés en revanche les studios sont rouverts depuis le 15 juin.

Les groupes peuvent venir répéter seulement de 14h à minuit du lundi au vendredi sur des créneaux prédéfinis par l'équipe de Victoire 2. Chaque groupe n’a droit qu’à un seul créneau de répétition par semaine. Les groupes ne peuvent plus louer de matériel : pas d’amplis, pas de kit cymbales, pas de micros, pas de pupitre. Ils doivent donc amener leur matériel et désinfecter eux-mêmes leur ampli ou le matériel qu’ils désirent laisser dans les locaux de stockage.

On limite les répétitions à 5 musiciens maximum et on privilégie les groupes adhérents qui répètent depuis longtemps à la salle Victoire 2, explique Chintof le régisseur