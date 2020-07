La relance éco : la SCIE économise l'énergie grâce à des abris photovoltaïques à Courpière

La SCIE du Puy-de-Dôme s'engage pour l'environnement ! Une structure photovoltaïque de 500m² a été construite sur le parking de l'entreprise à Courpière. Le but : faire des économies d'énergie et consommer local.

Les voitures pourront être au frais et rechargées ! La SCIE (Société de Construction et d'Installations Electriques) du Puy-de-Dôme, spécialiste du réseau électrique basé à Courpière, a installé sur son parking un car-port photovoltaïque de 500m² destiné à ses employés. Cet abri pour voitures pourra produire environ 82kW d'électricité.

Le but ? Faire des économies tout en protégeant l'environnement. Environ sept mois de travaux et 200 000€ de budget auront été nécessaires à la SCIE. Pour la construction, la société a souhaité travailler avec les entreprises du territoire. Rolhion Energie, située à Veyre-Monton, a installé les panneaux. Pour son gérant Cyrille Rolhion, c'est un moyen d'économiser l'énergie tout en consommant local. "L'avantage de produire de l'électricité en local, c'est qu'on peut la consommer en local donc elle n'ira pas très loin. Il y a aussi un côté financier, on dépense moins pour alimenter ses bâtiments, ses climatisations, etc."

Outre son aspect économique et environnemental, le car-port protège aussi du soleil et des intempéries. "J'ai un abri photovoltaïque chez moi. L'année dernière, il y a eu beaucoup de grêle, et mes voitures ont pu être protégées." explique Cyrille Rolhion.

Gain d'énergie

Une borne de recharge pour voiture électrique est aussi disponible sur le parking. Une sacrée économie, d'après Cyrille Rolhion : "En une année, 17m² de panneaux photovoltaïques produisent autant d'électricité que pour faire rouler une petite voiture électrique sur 20 000 kilomètres. Donc non seulement on n'achète plus l'essence, mais en plus on n'achète plus l'électricité. Ça montre que l'avenir des voitures électriques, il est déjà là."

Une trentaine de véhicules peuvent être stationnées sous le car-port photovoltaique. La SCIE ne compte pas s'arrêter là. Elle souhaite implanter d'autres bornes de recharge pour voiture électrique.

