La relance éco : "La sécheresse, désormais c'est une problématique récurrente."

Mathieu Couturier-Compas est co-président du Groupement d'Agriculteur Biologique en Creuse. Depuis le début de la crise sanitaire le GAB a vu ses ventes directes de produits bio augmenter. Notamment grâce à "la mise en place récente d'un drive fermier 100% bio dont les locaux sont situés à la quincaillerie numérique à Guéret." La livraison se fait après une commande sur le site cagette.

Le réseau a du s'adapter à la crise. Il s'est employé à soutenir les agriculteurs du réseau pendant la crise. "On a aussi du repousser la parution du guide bio, explique Mathieur Couturier-Compas. La bonne nouvelle, c'est qu'on recrute un ou une technicienne spécialisée sur la filière maraîchage, petits fruits, arboriculture et avec des connaissances sur la filière noisette et plantes médicinale."

Mathieu Couturier-Compas évoque aussi la sécheresse qui touche le département. "Désormais, c'est une problématique récurrente. Ce qu'on aimerait, c'est la création de retenues d'eau pour pouvoir faire de la micro-irrigation."