La Relance Eco: la société Bourgogne Escargots recrute des saisonniers

Pour les escargots de Bourgogne, c'est bientôt l'heure de passer à la casserole. La saison de production débute dès le 1er septembre à "Bourgogne Escargots". Cette PME de Chevigny-Saint-Sauveur commercialise chaque année 20 millions de coquilles en France et à l'étranger. A l'heure de la rentrée, cette société qui compte en moyenne 35 salariés s'apprête à embaucher 25 personnes de plus au mois de septembre. Un CDD de 4 mois pour assurer les commandes de l'automne et des fêtes de fin d'année.

"On a déjà commencé a recruter dés juillet, assure France Aubriet , la dirigeante de Bourgogne Escargots, mais on va monter en puissance jusqu'à la fin de l'année pour compter jusqu'à 60 personnes au moment des fêtes."

Quel va être leur métier ?

"Ils ou elles seront opérateurs de production dans l'agro-alimentaire. C'est à dire cuire les escargots, l'encoquiller , ce qui est un travail très précis, le beurrer, puisque notre produit est bien sûr à base de farce bourguignonne."

Est-ce que l'escargot est toujours produit demandé ?

"Oui, on a une activité stable, pas forcement en croissance, on a réussi a prendre des marchés sur tout le territoire français et à l'étranger, mais la consommation reste stable."

On est période de reprise du Covid, comment avez adapté votre chaîne de production ?

"On a bien sur mis en place les gestes barrières et les masques. On aussi démarré notre saison de production dés le mois de juillet pour lisser notre activité sur l'année et avoir moins de personnel dans nos locaux en même temps"

On peut encore vous apporter son CV ?

"Oui , pas de soucis . Votre CV sera le bienvenu, on vous posera quelques questions. Si vous êtes motivés , pas la peine d'avoir une expérience dans la production d'escargot et si vous avez déjà une expérience dans le domaine de l'agro-alimentaire, la porte vous sera ouverte."

Bourgogne Escargots se trouve 1 Rue Jean Monnet, 21800 Chevigny-Saint-Sauveur. On peut aussi leur écrire en passant par leur site internet.