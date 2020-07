La relance éco : La société coopérative le Relais reprend la collecte des vêtements dans nos deux Charentes

La Rochelle, France

Covid oblige, le réseau d'entreprises Le Relais, spécialisé dans la collecte et le recyclage de textiles, avait dû stopper ses activités. Prés de trois mois et demi plus tard, le Relais se retrousse les manches et reprend du service.