La Relance Éco : la société Europ Voyages recherche 15 conducteurs de bus dans l'Indre

Les 650 cars de la société Europ Voyages ont pratiquement été complètement à l'arrêt en raison du confinement. Depuis, les cars se sont remis à rouler mais les dirigeants de la société pensent bien entendu à la rentrée scolaire et les milliers d'enfants à transporter. Et pour cela, il faut des conducteurs . Europ Voyages est pratiquement toute l'année en recherche de conducteurs de cars, mais le Coronavirus a fait que certains d'entre eux ont souhaité stopper leur activité au sein de l'entreprise comme le confirme Patrick Mole, chargé de recrutement : "On avait déjà une pyramide des âges qui était élevée et c'est vrai que des personnes fragiles qui auraient voulu continuer ce travail, se sont dit "Je ne vais pas prendre de risque et je vais rester chez moi." Ces conducteurs, il faut donc les remplacer et ce sera le cas avec des contrats représentant un petit volume horaire.

Patrick Mole (chargé du recrutement) : "Ce sont des postes qui sont destinés à des personnes qui ont besoin d'un complément d'activité."

Il s'agit de contrats de 15 à 20 heures par semaine pour une rémunération qui va avoisiner les 400 à 450 euros. Pendant les vacances scolaires, il n'y a pas de ramassage mais le salaire est maintenu. Il s'agit d'une activité d'appoint précise Patrick Mole : "Ce sont des postes destinés à des personnes qui ont besoin d'un complément d'activité. Des personnes qui sont en retraite ou qui vont l'être en retraite. Et du coup, pour ces personnes là, ça peut être un complément de salaire avec un travail à temps partiel." Si vous êtes intéressés, mais que vous n'avez pas le permis pour conduire des cars, vous pouvez bénéficier d'une formation gratuite avec des organismes publics comme Pôle Emploi, qui pourra proposer une prise en charge complète. Pour plus de renseignements, contacter Europ Voyages.