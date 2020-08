La relance éco : La société Mathis d'Anor sélectionnée pour réaliser la piscine, l'arena basket des JO 2024

Le centre aquatique sera le premier de l'histoire des JO en bois ! il sera implanté en face du stade de France auquel il sera relié par une passerelle qui va traverser l'autoroute A1. Une charpente, un plafond, un toit en bois, un matériau qui résiste finalement bien dans une atmosphère humide assure Jean-François Baudry, le directeur national construction chez Mathis.

Mais c'est surtout le côté écolo du matériau qui a séduit les organisateurs qui ont aussi choisi Mathis pour l'Arena Basket, ou encore pour 250 logements du village olympique pour les athlètes.

Un matériau qui devient presque incontournable aujourd'hui

La part du bois dans la construction grandit de jour en jour, depuis 4 ou 5 ans, et je pense qu'on est parti pour un bon moment. On est dans une phase de croissance importante, on imagine aisément franchir la barre des 200 personnes d'ici quelques années, Jean-François Baudry