La relance éco : la société montpelliéraine Osmozis déploie ses serrures sans contact dans les campings

La saison estivale a démarré depuis quelques semaines dans l'Hérault. Ce premier gros week-end de départ en vacances marquera sans doute une nouvelle arrivée de touristes dans le département notamment dans les campings. Avec la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, les professionnels font tout pour rassurer au maximum les clients. La société montpelliéraine Osmozis connait une hausse de son activité depuis le déconfinement. Elle propose des serrures sans contact qui s'ouvrent grâce à un bracelet.

"Le client peut ouvrir sa porte soit en badgeant ou alors à l'aide d'un code communiqué sur son téléphone par sms ou mail pour limiter les contacts entre les vacanciers et les professionnels" explique Pierre-Benoît Labbé. "La situation actuelle permet de développer encore plus notre solution mais l'idée est idée et s'est développée depuis de nombreux mois" reconnaît le directeur marketing d'Osmozis.

Cinq campings de l'Hérault équipés

Une quinzaine de campings proposent cette solution en France dont cinq dans le département comme à Marseillan près d'Agde. "C'est important pour les propriétaires de pouvoir rassurer la clientèle, favoriser le distanciation sociale et éviter la propagation du virus" ajoute Pierre-Benoît Labbé.

Réécoutez "La relance éco" avec le directeur marketing d'Osmozis Copier

Tous les matins, à 7h15, France Bleu Hérault analyse les conditions de reprise d'activité au plus proche des réalités de ceux qui se relèvent. Artisans, commerçants, entrepreneurs témoignent du lundi au vendredi.