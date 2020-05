La relance éco : La société Polydis plastiques très sollicitée pour des parois de protection

la société Polydis plastiques travaille pour l'industrie, l'armée, les gros chantier nationaux ou l'éducation nationale. Cette entreprise dirigée par Pierre Lefevre croule sous les commandes de parois de protection.

-Les commandes de parois de protection ont explosé en très peu de temps

Le marché des matières plastiques transparentes a connu un engouement important en avril et mai. Aussi bien pour les entreprises qui voulaient protéger leurs salariés que celles qui voulaient protéger leurs clients. Ça représente aujourd'hui 85 % de notre activité contre 25% seulement en temps normal. Les demandes proviennent de tout type de clients : commerces, entreprises, artisans, enseignes de grande distribution. Aujourd’hui, pour beaucoup, c'est une nécessité pour l’accueil de clients ou la protection des salariés.

-Ces fortes demandes entraînent des difficultés pour l'approvisionnement en matières premières

Ce marché a explosé partout en France et en Europe. Tout le monde veut créer des protections. On entend parler en ce moment de protection en plastique transparent sur les plages italiennes donc tout le monde veut en fabriquer sauf que la matière première manque. Polydis arrive encore a avoir ces matières à disposition pour satisfaire ses clients mais cela devient de plus en plus compliqué. On nous annonce des délais sur septembre et octobre voire début 2021.

- quelles sont les perspectives ?

Difficile à dire. Ce marché est très nouveau et on ne sait pas s'il va durer.

Pierre Lefevre dirigeant de Polydis plastiques répond à Denys Baudin Copier

