La relance éco : en Bretagne la société Restranslate propose des menus digitalisés dans les restaurants

Lorsqu'il a commencé à développer son entreprise ResTranslate, en février 2018, Benjamin Brochard n'imaginait pas la crise sanitaire que le monde s'apprêtait à affronter. Le jeune homme originaire du pays de Vitré a lancé sa solution et signé ses premiers contrats en septembre 2019. Mais depuis le début de l'épidémie, la demande est de plus en plus forte.

Sa solution permet aux restaurants de digitaliser leurs menus. Un QR code à flasher à l'entrée de l'établissement ou un accès sur smartphone via le wi-fi du restaurateur, et les clients peuvent consulter la carte, avec des photos des plats, sur leur mobile.

"Il n'y a aucune application à télécharger, on ne demande pas au client de partager ses données" explique le jeune chef d'entreprise. "C'est le restaurateur qui a la main, et qui a la main sur ce qu'il va vous mettre en avant, ce qu'il va vous proposer. La solution ne rogne pas la marge du restaurant puisque la solution coûte 450€ à l'année, mais il n'y a pas de commission."

En pleine crise sanitaire, alors que des mesures sanitaires strictes vont être imposés aux restaurants qui rouvrent ce mardi, sa solution séduit de nombreux restaurateurs. Benjamin Brochard : "On sait que ça va être compliqué sanitairement de désinfecter à chaque fois les menus et les cartes papier qui sont vecteurs de contamination. Depuis le confinement, on a une vingtaine de clients qui sont venus à nous, principalement sur Saint-Malo et Cancale mais aussi l'Auberge du Pont d'Acigné (restaurant étoilé au Guide Michelin, NDLR)."

Au total, la société ResTranslate compte selon son dirigeant entre 60 et 70 clients à ce jour.

