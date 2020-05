La relance éco : la société valenciennoise Lucullus diversifie sa gamme de produits

Chaque jour, France Bleu Nord s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région. Ce matin, on évoque Lucullus, la société valenciennoise spécialisée dans la célèbre langue au foie gras. Elle tire déjà les leçons de la crise et compte diversifier la gamme de ses produits.

Elle est spécialisée dans la célèbre langue fumée mélangée à du foie gras mais le confinement pourrait bien changer la donne. La société valenciennoise Lucullus diversifie la gamme de ses produits. Elle continuera de proposer des confitures et va désormais concevoir des produits salés et bios.

Les ventes de langue Lucullus s'effondrent

La Lucullus, c’est ce savant mélange de langue fumée et de foie gras, plat prisé des fêtes, fabriqué de façon artisanale. La PME s’était déjà diversifiée en se lançant dans les confits et les confitures. Elle était installée jusqu’en début d’année à Marly, sur deux sites, ce qui n’était pas très pratique.

Elle a investi plus de 6 millions d’euros dans une toute nouvelle usine à Prouvy-Rouvigny et venait juste de réceptionner ses locaux en février quand la crise sanitaire a démarré. La ligne de fabrication des confitures a été lancée début mars mais pas celle de la Lucullus. La production s'est poursuivie dans les anciens locaux pour faire du stock en prévision des fêtes de Pâques. Malheureusement, cela n’a pas été très utile puisque en raison du confinement, il y a eu peu de réunions familiales.

Les ventes de Lucullus ont chuté de 70% en mars et de 50% en avril. Le démarrage d'une nouvelle ligne dans la nouvelle usine a pris un peu plus de temps à cause du confinement mais depuis début mai tout est opérationnel. En revanche, pour ce qui est des confitures, les ventes ont elles progressé de 25 et 30% sur les deux mois.

De nouveaux produits et d'autres manières de distribuer

La société veut donc poursuivre sa politique de diversification. Augustin Motte qui a repris la société en 2009 en est sûr : c’est quand ça va mal qu’il faut investir. D’une part, Lucullus a investi dans un outil de pasteurisation pour fabriquer des confitures allégées en sucre. D'autre part, la société veut travailler plus de produits salés notamment à base de légumineuses ainsi que des produits bio, répondant ainsi à quelques tendances fortes.

Enfin pour la PME, il faut plus aller vers le consommateur. Elle vend aujourd’hui via les grandes surfaces, les jardineries, les indépendants comme les maisons du terroir, tous restés ouverts pendant le confinement. L’année dernière elle a ouvert une boutique en ligne mais les frais de livraison à l’autre bout de la France pénalisaient le consommateur.

Elle teste donc dès la semaine prochaine, à l’occasion de l’Ascension, une vente par internet avec livraison directe chez le consommateur mais uniquement sur sa zone du Valenciennois pour démarrer sans frais de transport pour les clients.

La PME, qui totalise 18 salariés, compte grâce à ces différents projets créer cinq postes cette année. Une personne a d’ailleurs déjà été embauchée.