"La relance éco" : la solution nettoyante 100 % naturelle de Ré Clean au stade Marcel Deflandre

Le stade Marcel Deflandre est prêt à de nouveau vibrer avec ses supporters. Prêt à accueillir des spectateurs, dans le respect des gestes barrières. Et pour y parvenir, le Stade Rochelais a fait appel à une entreprise basée à Rivedoux, sur l'Île de Ré, Ré Clean. Cette société produit une solution nettoyante 100 % naturelle, l'équivalent des gels hydroalcooliques. Sa composition est très simple.

Bientôt une antenne à La Rochelle

De l'eau, du sel et... de l'électricité. Rien de plus n'est nécessaire pour fabriquer le détergent de Ré Clean. 25 distributeurs contenant cette solution ont été installés dans l'ensemble de l'enceinte, à destination des spectateurs. "Ce produit n'agresse pas les mains, ne pique pas, il est très doux, avance le dirigeant de Ré Clean, Julien Branca. A la sortie de la machine (qui le fabrique, ndlr), son pH avoisine les 5. A titre de comparaison, l'eau a un pH de 7."

Les solutions nettoyantes se trouvent dans les couloirs du stade et dans les escaliers pour accéder aux tribunes. © Radio France - Lise Dussaut

Julien Branca a créé cette entreprise il y a deux ans. Les débuts ont été laborieux. Maintenant, il compte un portefeuille solide de clients : trois mairies de l'île - Rivedoux, Le-Bois-Plage et La Couarde -, et essentiellement des restaurants et des hôtels. L'activité s'accélère en cette rentrée : d'abord grâce au partenariat avec le Stade Rochelais, "un coup de pub et un sacré de pouce" selon l'entrepreneur. Mais aussi parce qu'une antenne de Ré Clean va ouvrir très bientôt à La Rochelle, à La Pallice. "Cela va nous permettre d'avoir un pied sur le continent et d'attirer des clients de l'ouest de la France", se réjouit Julien Branca.

Lutter contre le coronavirus, mais pas seulement

Sans oublier le coronavirus. Pendant le confinement, au plus fort de l'épidémie, Ré Clean a donné ses produits aux infirmières et médecins dans le besoin. La crise sanitaire a permis à l'entreprise de se faire plus connaître. Julien Branca le dit lui-même : "Nous avons un rôle à jouer dans cette épidémie." Pour autant, il précise bien que son détergent protège du coronavirus, mais également des bactéries, de la grippe. "Il est par exemple utilisé contre le staphylocoque doré dans les hôpitaux", ajoute le dirigeant.

L'objectif, à moyen terme : faire travailler entre cinq et 10 personnes. Jusqu'à maintenant, le dirigeant était tout seul.