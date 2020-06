La relance éco : la start-up Aixoise, "Green Systems Automotives" qui rend le deux-roues écolo, redémarre

La start-up Aixoise "Green Systems Automotives" avait, avant la crise sanitaire, déjà fait un grand pas dans le monde économique. Au mois de janvier dernier elle a reçu au plus grand salon mondial de l’électronique grand public (CES de Las Vegas) 3 trophées. Green Systems Automotive a inventé un dispositif pour réduire de 40% les émissions de CO2 sur les deux-roues. Outre-Atlantique le projet avait déjà séduit des investisseurs mais c'était sans compter sur l'épidémie de Covid-19 qui par la force des choses a aussi ralenti son développement.

Que ce soit nous les start-up ou les sociétés avec qui nous travaillons nous avons tous été freinés dans notre élan. Pendant 3 mois c'était vraiment très atone. Au sein de notre société nous en avons profité pour travailler sur des aspects très techniques - Olivier Barts, président et co-fondateur de Green Systems Automotives

Si la start-up sent que les choses commencent à bouger, la reprise est tout de même assez lente, _"la machine a dû mal à redémarrer"_confie Olivier Barts. Heureusement sa start-up a pu bénéficier du Prêt de Garanti par l'Etat. Mais quand on se trouve dans une situation de lancement d'une société il est plus difficile de convaincre pour obtenir des aides et des prêts en cette période. Mais "Green Systems Automotives" semble déjà rebondir davantage outre- Atlantique.

On a l'impression que ça repart plus vite en particulier sur le marché nord-américain qui est en plus une cible importante pour nous. Aux Etats-Unis et au Canada ils sont déjà en train de repartir ! En France c'est toujours un peu plus lent.

Green Systems Automotives qui reste optimiste pour la suite et notamment pour la commercialisation en France de son fameux boitier qui permet de réduire les émissions de CO2, un boîtier qui s'insère sur les deux-roues, les rendant, sans manipulations, "verts". Des contacts sont déjà bien avancés pour équiper les flottes de polices municipales en Provence.

Green Systems Automotives table sur un premier chiffre d'affaires de 1 M€ à horizon 2021.