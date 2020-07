La relance éco : la start-up limougeaude Life Design Sonore travaille les décibels pour se relancer

Connue pour avoir sonorisé le pavillon français de l’exposition universelle de Dubaï l'année dernière, et pour avoir commercialisé des têtes de lits sonores auprès d'hôtels en Limousin, Life Design Sonore travaille à 80% pour l'hôtellerie et à 20% pour les établissements santé. Des secteurs qui ont du mal à se remettre de la crise : "aujourd’hui il n'y a pas de reprise. Le secteur hôtelier qui était pourtant en bon développement chez nous ne souhaite pas forcément réinvestir, donc notre plan de relance démarrera seulement en septembre car tout s'est décalé", indique Benoît Texier, directeur général de Life Design Sonore.

Ça va repartir mais faut que l'on arrive à tenir !

En attendant de participer à la scénographie sonore des expositions comme celle de Dubaï, reportée en 2021, la start-up s'est relancée dans la confection d'objets sonores. Après les têtes de lits qui diffusent le son des appareils audio pour éviter les nuisances sonores, l'oreiller sonore a été mis sur le marché mais cette fois, auprès des particuliers : "même si on a limité la casse avec les économies de l'année passée, nous avons un manque à gagner de 300.000€ alors on s'accroche, on essaie de prendre les bonnes décisions et de faire au mieux".

Plus d'un millier d'oreillers ont été vendu auprès de particuliers. L'objet sonore a aussi trouvé sa place auprès d'établissements de santé pour faire de la musicothérapie. Life Design Sonore compte aussi confectionner un modèle pour les plus jeunes dès septembre. "Ça va repartir mais faut que l'on arrive à tenir !", lâche Benoît Texier, optimiste pour l'avenir de la start-up.