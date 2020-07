La relance éco : l'enseigne stéphanoise Pizza Cosy a encore plus les crocs après le coronavirus

"La relance éco", qui s'intéresse chaque jour à un acteur économique de notre région en cette période de déconfinement, est aujourd'hui aux côtés de Pizza Cosy. L'enseigne stéphanoise a déjà 25 points de vente de pizzas à emporter ou en livraison à Saint-Etienne, dans la Loire, et dans une grande partie du sud-est notamment.

Le Covid a freiné les extensions du groupe stéphanois quelques semaines mais les patrons repartent avec les crocs. Ils vont d'ailleurs inaugurer un nouveau point de vente à Monistrol-sur-Loire, en Haute Loire, ce vendredi 10 juillet comme le raconte Florent Mercier, l'un des 2 dirigeants qui a lancé Pizza Cosy en 2010.

La relance éco avec Florent Mercier, l'un des deux premiers dirigeants de Pizza Cosy Copier

Le premier mois du Covid, les 25 magasins Pizza Cosy ont fait un choix : ils ont stoppé leur activité alors qu'ils pouvaient continuer. Un mois pour s'organiser... avec un retour gagnant mi-avril !

Là, on a une croissance de + 20% pratiquement ! Je ne sais pas si on peut dire qu'on est sortis gagnants mais on n'en sortira pas perdants !

« On était à un croissance de +7 et + 9% sur les mois de janvier et de février... et là, on a une croissance de +20% pratiquement... Dès lors que les restaurants ont rouverts, on est descendu à +15 mais on tient pour le moment une croissance à deux chiffres parce que peut-être que des personnes sont encore un peu réfractaires pour aller au restaurant. Et donc nous, ça nous profite. Je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'on est sortis gagnants, mais on n'en sortira pas perdants ! »

Sans la concurrence des restaurants, le confinement les a portés mais la crise sanitaire les a aussi poussés dans leur retranchement pour revenir au fondamental : le fast food.

Pendant le Covid, on a été obligés de réduire la carte par rapport aux approvisionnements et on s'est rendu compte qu'on allait deux fois plus vite en exécution.

« On s'était aperçus au fur et à mesure des années qu'on commençait à être long sur des services vis-à-vis de l'attente par rapport aux clients. Pendant le Covid, on a été obligé de réduire la carte par rapport aux approvisionnements et on a été obligé d'arrêter la livraison. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on allait deux fois plus vite en exécution et que les clients étaient servis très très rapidement. Nous ça va être vraiment "back to basic", on va revenir à l'essentiel : une carte plus courte avec des produits uniquement de saison sur la carte qui arrivera en 2021 ».

Mais avant de penser à 2021, Florent Mercier entend bien rattraper le temps perdu... parce qu'après Lyon, Montpellier ou même l'île de La Réunion, l'idée c'est bien de continuer à avancer des pions partout en France dans le marché très concurrentiel des pizzas.

On ouvrira au moins 10 magasins cette année et on a 15 projets qui sont pratiquement signés pour l'année prochaine !

« On avait 12 ouvertures qui étaient programmées, elles devaient à peu près s'enchaîner tous les mois. Avec le Covid, ça a tout décalé ! En juillet, on en fait 3, on fait Monistrol-sur-Loire;15 jours après, on fait Challans sur la côte Atlantique et après on finira le mois de juillet par Villefranche-sur-Saône. On ouvrira au moins 10 magasins cette année. Et on a 15 projets qui sont pratiquement signés pour l'année prochaine. On monte une nouvelle centrale d'achat de 2500m² donc il y a une vraie évolution mais on fait tout pour avoir cette évolution. Il faut vraiment savoir que ça ne tombe pas comme ça, on ne se laisse pas porter ! »

Des projets d'extension, des accords pour chaque fois plus de circuits courts avec des petits producteurs... et toute l'équipe souhaite faire encore mieux à l'avenir. Même si après une crise comme celle-ci, il y a toujours un peu de prudence.

S'il faut prendre un virage parce que la situation nous l'impose, on le prendra, on fera comme on a toujours su faire : s'adapter !

« Peut-être que d'ici la fin de l'année voire l'année prochaine, on va être face à des difficultés parce que je pense que le post-Covid il n'est pas encore terminé... mais ça ne va pas nous freiner parce qu'il faut qu'on avance. Il y a aujourd'hui 250 personnes qui travaillent chez Pizza Cosy donc pour eux, je pense qu'il faut continuer à se battre. Et s'il faut prendre un virage parce que la situation nous l'impose, on le prendra, on fera comme on a toujours su faire, s'adapter »

Peut-être s'adapter... mais en attendant savourer ! Preuve en est de l'attractivité de l'enseigne stéphanoise, Florent Mercier reçoit chaque mois plus de 60 demandes de franchise, une belle manière de fêter leurs dix ans d'anniversaire.

