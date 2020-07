La relance éco : La timide reprise des locations de voiture à Belfort

Les agences de locations de voitures ont été durement touchées par la crise du coronavirus. Depuis le déconfinement, la demande revient après un effondrement inédit: "Notre activité a énormément été touchée le premier mois puisque tous les loueurs nous ont ramené les véhicules à l'agence, explique Nathalie Verrier, la responsable de Hertz à Belfort. Certaines personnes ont gardé des véhicules mais très peu. Donc on a perdu pas loin de 80% de l'activité le premier mois."

D'ailleurs, la plupart des agences ont fermé temporairement leur portes: "On était fermé jusqu'au 20 avril. Ensuite, on a ouvert les agences uniquement le matin pour redémarrer un petit peu l'activité. On avait quelques demandes de General Electric, d'Alstom mais l'activité n'a pas vraiment repris", détaille la responsable. Finalement, "on a quand même rouvert nos agences il y a 15 jours à temps plein mais on a quand même une perte de 50%" conclut-elle.

Une clientèle qui évolue

Pour autant, depuis le déconfinement, les clients reviennent et ont un profil différent: "C'est bizarre ! On a maintenant beaucoup plus de demandes en week-end alors que Hertz est une société qui loue essentiellement des véhicules pour les sociétés d'affaires, pour les déplacements d'affaires, pour du business en fait. On n'a généralement pas beaucoup de clientèle loisirs. Mais là, on a énormément de départ le vendredi. Des gens qui se déplacent le week-end", détaille Nathalie Verrier.

Néanmoins, pas d'effet "vacances": "Pour l'instant, on a très très peu de demandes pour l'été. Je pense que les gens vont réserver en dernière minute. J'ai quelques demandes de devis, de tarifs, mais rien n'aboutit pour l'instant", déplore la responsable de Hertz Belfort. Une inquiétude qui se rajoute à celle des difficultés du groupe Hertz à l'international. "Hertz Monde a quand même déposé le bilan donc ils ont jusqu'au mois d'octobre pour redresser la situation. Si au mois d’octobre, ça ne s’est pas redressé, on ne sait pas ce qu'on va devenir", s'interroge-t-elle.

Retrouvez la chronique “La relance éco” à 7h15 tous les jours sur France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?