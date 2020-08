La Relance Éco : La tournée du cirque Bidon purement et simplement annulée en raison de la crise sanitaire !

Le Magny, Indre, France

Le cirque Bidon, alliant musique et théâtre, traverse depuis plus de 40 ans La France et l'Italie, d'avril à octobre. Mais la tournée 2020 -2021 a été annulée à cause de la crise sanitaire.