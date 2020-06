"La relance éco" : la très difficile reprise des traiteurs en Haute-Garonne

Les mariages sont à nouveau célébrés ce jeudi à la mairie de Toulouse après plus de deux mois d'arrêt. Pour autant, les traiteurs ne voient pas leur activité redémarrer. Le président de Gimm Traiteur, entreprise basée à Saint-Jean en Haute-Garonne, était l'invité de France Bleu Occitanie ce jeudi matin.

"On a quelques mariages qui sont maintenus mais pas confirmés fin août mais avant ça, on a rien du tout" — Arnaud Vigor

Du jour au lendemain, avec l'épidémie de coronavirus, l'activité de Gimm Traiteur s'est arrêtée explique son président Arnaud Vigor : " Dès mi-mars on a mis tout le monde au chômage partiel". Depuis, quasiment tous les mariages prévus cet été ont été annulés explique-t-il : "On a quelques mariages qui sont maintenus mais pas confirmés fin août mais avant ça on a rien du tout".

" Tenir tenir sans savoir quand ça va repartir, c'est ça la grosse ambiguïté pour nous" — Arnaud Vigor

Pour limiter la casse, Gimm Traiteur a imaginé des solutions : "On cherche des solutions de diversification, on a prévu des ouvertures de lieux éphémères [...] il faut tenir tenir sans savoir quand ça va repartir, c'est ça la grosse ambiguïté pour nous", explique Arnaud Vigor combatif malgré le contexte.