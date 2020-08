La relance éco : à Limoges, Anecdotes se réjouit du succès inespéré des librairies

Les librairies connaissent un rebond inespéré de ventes depuis le déconfinement. Selon l'Observatoire de la librairie, les ventes ont augmenté de 19.6% de plus entre mai et juillet, par rapport à 2019. A Limoges aussi, les libraires constatent une augmentation de leur vente.

Jean-Michel Gillet, directeur de la librairie Anecdotes, constate "un énorme rebond depuis la reprise, mi-mai". Mais cette hausse des ventes avait déjà commencé un peu avant, grâce à la mise en place d'un drive. "Les clients qui ont acheté sur internet, continuent d'acheter sur internet", précise Jean-Michel Gillet.

"La librairie est pleine tous les jours !"

Certains clients changent leurs habitudes de consommation pour privilégié la vente dans les commerces plutôt que sur internet : "les gens prennent conscience que les commerces de proximité dont les librairies ont besoin des clients en direct. Ils ont aussi besoin d'être aidés et conseillés", constate le directeur d'Anecdotes.

Un coup de pouce des éditeurs qui "ont joué le jeu pour soutenir les librairies et ont sorti des gros auteurs, comme Musso ou Virginie Grimaldi, qui drainent les clients dans les librairies". La littérature et le secteur jeunesses sont les genres qui fonctionnent le mieux.

Jean-Michel Gillet reste optimiste et espère que ce boom de fréquentation et de ventes va perdurer : "On se pli à toutes les exigences et les besoins de nos clients, donc je pense que ça va durer."