La relance éco : le vélo électrique cartonne en pays de Savoie

Il est LE moyen de transport à la mode en ce moment : le vélo électrique. Plébiscité par la population, certains vélocistes constatent une hausse des ventes depuis le déconfinement. C'est le cas du groupe savoyard Dvélos, dirigé par Dominique Favario.

Dominique Favario, on parle régulièrement de l’engouement de la population pour le vélo, le sentez-vous depuis le déconfinement ?

C’est une évidence. Dans nos magasins de Chambéry, Aix-les-Bains et Annecy on a enregistré un afflux de personnes qui se sont bien rendu compte que le vélo aujourd’hui présente de nombreux avantages. Vu le contexte, il permet déjà d'éviter la promiscuité dans les transports en commun mais il y a aussi tous les avantages liés à la santé, au sport... En mai, une dynamique s’est créée et l'activité repart très bien. Il faut le reconnaitre, même si on a perdu 25% du chiffre d’affaire en deux mois à cause du confinement, on n'est pas à plaindre. Nous sommes sur un segment de marché qui devrait continuer à prospérer.

Avez-vous vu arriver de nouveaux clients, qui ne venaient pas forcément avant le confinement ?

En effet, il y a une évolution de la clientèle et aujourd’hui la demande est essentiellement sur le vélo à assistance électrique. Le vélo traditionnel garde ses fidèles mais l’essentielle de notre activité porte sur l’électrique, vers tout type de public et toute sorte d'utilisation : autant le déplacement pur que le loisir.

Pour encourager la pratique du vélo, le gouvernement a mis en place début mai un chèque de 50 euros pour permettre aux français de réparer leur bicyclette. Sentez-vous un impact ?

Je vais vous dire quelque chose qui va peut être surprendre mais ce chèque est une catastrophe. Il a une complexité administrative terrible. Les gens doivent s’inscrire sur internet, ça marche une fois sur 10 et il faut que savoir que le consommateur doit payer la TVA. Donc aujourd'hui, de nombreux vélocistes refusent d’intégrer ce processus et je ne vous cache pas que dans certains de nos magasins on se pose la question car on perd en efficacité d’une manière extraordinaire.

J’ai donc un conseil à donner aux consommateurs : pour le moment ne vous polarisez pas sur les 50 euros, attendez l’automne, le marché sera plus calme et vous pourrez avoir le service que vous attendez.

