La relance éco : la vente directe a la cote, exemple dans les Yvelines

Depuis le confinement, ils n'arrêtent pas. Mélanie et Jonas Delalande ont ouvert ce samedi 1er août un labyrinthe de maïs dans leur exploitation de Magny-les-Hameaux (Yvelines). Et surtout ils se préparent à ouvrir, à la rentrée, un magasin de produits fermiers locaux.

Des produits plus frais, dont on connaît l'origine, quelques arguments qui expliquent le succès grandissant de la vente directe.

Légumes, pain, viande, miel, produits crémiers, vin et bière... Ils comptent surfer sur le boom de la vente directe depuis le confinement. Mélanie et Jonas Delalande gèrent depuis deux ans la ferme familiale de Romainville, à Magny-les-Hameaux. Et depuis le confinement, ils n'arrêtent pas. Ils ont ouvert samedi un labyrinthe de maïs pour animer l'été (voir ci-dessous). Et surtout ils se préparent à ouvrir, à la rentrée, un magasin de produits fermiers locaux, en s'associant avec d'autres fermiers du coin.

"Cela faisait un moment qu'on voulait diversifier l'activité, d'abord par la transformation de nos produits, comme le blé en farine et le colza en huile. Et forcément, avec le boom des produits locaux, ça nous encourage bien dans cette tendance-là, ça a confirmé nos choix" explique Mélanie, qui a une expérience de commerciale dans l'alimentaire.

Le couple constate un vrai engouement pour les produits locaux, fermiers, et cette tendance s'est accrue depuis le déconfinement, ce qui les conforte dans leur choix... mais leur pose aussi des difficultés : "La demande est plus forte que l'offre. Et cela nous met parfois en difficulté. Tous nos voisins sont très partants pour travailler avec nous, mais ils ont un problème de quantité disponible : quand ils ouvrent leurs portes au public, ils se font dévaliser et ils ont déjà du mal à fournir la demande. Donc pour certains fruits et légumes et certaines viandes, on doit aller parfois un peu plus loin afin d'avoir une offre de produits diversifiés".

"Ne pas dépasser 150 km"

La distance reste tout de même raisonnable : "L'idée pour tous les produits frais, c'est d'aller maximum à 150km. Donc on va jusque dans l'Eure et l'Eure-et-Loire, les départements limitrophes des Yvelines", détaille Mélanie. "Après, pour l'épicerie salée ou sucrée, j'irai un peu plus loin car il y a certains produits qu'on ne peut pas trouver dans notre région, comme l'huile d'olive. Mais dans tous les cas, je suis en direct avec le producteur et uniquement des produits fermiers et transformés à la ferme".

Et ce n'est pas tout : le couple a décidé d'animer l'été à la ferme en ouvrant un labyrinthe dans ses champs de maïs, hauts de plus de deux mètres. "L'idée c'était de dynamiser un peu les allées et venues devant la ferme, avec un labyrinthe dans un champ de deux hectares de maïs. Les visiteurs vont pouvoir s'y perdre pendant 45 minutes à une heure", promet Jonas. Le labyrinthe sera ouvert tout le mois d'août du mardi au dimanche (de 14h à 18h30) puis tous les week-end de septembre. "On récoltera ensuite au mois d'octobre". L'objectif est aussi de faire connaître la ferme dès cet été et communiquer sur l'ouverture du magasin, prévu à la fin septembre.