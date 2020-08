"La relance éco" : la vente directe a le vent en poupe en Sarthe depuis le confinement

Ils ont découvert la vente directe pendant le confinement. Et depuis, ils sont toujours là. À la ferme des brebis Allais de Saint-Aubin-de-Locquenay, dans la Sarthe, le chiffre d'affaire a augmenté "d'environ 20 %" depuis le mois d'avril, "que ce soit à la ferme ou sur les marchés car depuis la reprise des marchés au Mans, on a eu des ventes bien supérieures à ce qu'on faisait avant", affirme Julie Mercier, co-dirigeante de l'exploitation.

On en sort grandi parce que ça conforte notre système" - Julie Mercier

Parmi ces nouveaux consommateurs qui se sont rendus à la ferme pendant le confinement : beaucoup d'habitants du secteur, "des gens qui étaient en télé-travail ou qui nous connaissaient sans jamais avoir eu l'occasion de venir et qui ont pu prendre le temps pendant le confinement", souligne Julie Mercier. Et même si tout le monde ne revient pas chaque semaine, dans le monde d'après, beaucoup ont gardé l'habitude de venir chercher fromages, yaourts et faisselle à la ferme.

Bref, même si la période n'a pas été simple, avec la suspension des marchés et l'obligation de trouver quelques nouveaux débouchés (comme des ventes chez d'autres collègues producteurs ou des livraisons à domicile au Mans), le bilan est plutôt positif pour la productrice sarthoise : "Malgré tout, on en sort grandi dans la mesure où ça conforte l'idée que notre système est résilient parce qu'il nécessite peu ou pas d'intermédiaire et peu de déplacements."