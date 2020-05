La relance éco : la verrerie Stoelzle, à Masnières, a repris la production ce lundi

Les anciennes verreries de Masnières, rachetées en 2013 par le groupe autrichien Stoelzle, ont totalement arrêté la production le 17 mars. L'usine fabrique des flacons en verre pour la parfumerie de luxe, d’où son nom, elle produit habituellement 90 millions d’unités par an. Les lignes permettent de produire entre 400 et 500 formes différentes, pour toutes les grandes marques allant de Chanel à Givenchy en passant par Bulgari, Paco Rabanne ou encore Rochas.

Le four n'a pas été arrêté

Le four a été mis en veille : il a en effet continué de fonctionner mais au ralenti. C’est coûteux de l’arrêter complètement et long à rallumer. Mais les quatre lignes de production étaient, elles, à l’arrêt. Avec le déconfinement, le four a été progressivement remonté en température la semaine dernière, pour un redémarrage de la production depuis ce lundi.

En revanche, seules deux lignes de production fonctionnent, ce qui pour l’instant fait travailler 140 personnes sur un effectif de 280 pour la fabrication du verre. L’autre unité de ce site, qui s'occupe de la décoration des flacons, n’a pas encore repris.

L'effectif a été très marqué par le décès d’un des salariés, touché par le coronavirus. Tous les gestes barrières spécifiques à cette activité de la verrerie ont été d’autant plus étudiés et rigoureusement mis en place.

Des projets d'investissement toujours d'actualité

Quant à une éventuelle reprise à plein régime, ce sera en fonction des clients de Stoelzle Masnières Parfumeries. Ils se sont tous arrêtés depuis mi-mars avec la fermeture de toutes les boutiques mais aussi des aéroports. En effet, un tiers des parfums se vendent dans ce qu’on appelle le travel retail, ce commerce du voyage, notamment dans les boutiques d’aéroports.

Mais cette crise ne va pas stopper Stoelzle dans ses projets : le groupe a prévu d’investir 17 millions d’euros dans la rénovation de son four et de créer une 5e ligne de production. Cela qui augmentera la capacité de l’usine de 30%. Le site va notamment monter en puissance sur les contenants pour la cosmétique : que ce soit le fond de teint, les crèmes et fluides, qu’on voit de plus en plus dans des pots en verre.

La rénovation de ce four nécessite tout de même 45 jours d’arrêt de la production. Ces travaux étaient planifiés pour cet été mais ont été décalés en raison de cette crise sanitaire. La direction doit décider la semaine prochaine de la date exacte de ce chantier. Cette dernière estime que son rythme de production ne reviendra pas à la normale avant quatre ou cinq mois, car elle est soumise à la reprise d’activité de ses clients. Eric Guyez, le patron de l'usine, est toutefois optimiste sur l’avenir : la tendance observée avant la crise de substituer le verre au plastique va, selon lui, s’accélérer.