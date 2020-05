La relance éco : la zone d'activité d'Andelnans va proposer des bons d'achat

Philippe Moro est le président de l'association Bellerive qui regroupe les commercants des communes du sud de Belfort: de Danjoutin à Châtenois les forges. Plus de 150 enseignes dont Cora et Leroy Merlin à Andelnans. Selon lui, la vie commerçante a repris depuis le 11 mai, mais elle reste encore timide.

Les chiffres d'affaire ont du mal à remonter

" Certains commerces, comme les restaurateurs, sont encore fermés et toute les mesures sanitaires mises en place font que les chiffres d'affaire ont du mal à monter en puissance. Ce n'est pas parce qu'il y a la queue devant un magasin que ça veut dire que tout va mieux. On ne peut pas allonger les horaires d'ouverture" explique ainsi le commerçant. "La seule exception c'est Cora, bien sûr, et Leroy merlin qui remonte bien depuis sa réouverture".

Des bons d'achat distribués aux collectivités

Pour tenter de faire face, le bureau de l'association s’est réuni hier et il a été décidé de distribuer des bons d'achat aux collectivités locales d'abord, et ensuite, peut-être, aux entreprises. "Les collectivités pourraient distribuer des bons d'achat à leurs salariés qui ont oeuvré pendant la crise. Ils viendraient ainsi consommer sur la zone de Bellerive".

Philippe Moro craint tout de même que certaines enseignes ne se relèvent pas. "Je pense à certains restaurateurs ou petits magasins qui étaient déjà fragilisés à cause des grèves et des gilets jaunes. Pour eux ce sera difficile".

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Belfort Montbéliard.

France Bleu Belfort Montbéliard est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?