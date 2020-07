La relance éco : "Landes insertion mobilité" crée un garage social et solidaire à Pontonx-sur-l'Adour

Deux associations landaises: l’Arbre à Pain et Défis Services, se sont associés pour créer un garage social et solidaire à Pontonx-sur-l'Adour.

En 2019, deux associations landaises: L’Arbre à Pain et Défis Services, chacune de leur côté, font appel au Réseau APREVA dans le cadre du DLA 40 qui souhaite accompagner une structure à créer un garage social et solidaire à Pontonx-sur-l'Adour.

Les activités du garage

Le garage s'apprête à ouvrir ses portes avec plusieurs missions. Tout d'abord celle d'aider à l'embauche en créant 3 postes en CDI et 9 postes en insertion.

Il doit se munir d'une flotte de véhicules issue de dons de particuliers et d’entreprises, afin de les louer aux bénéficiaires des minimas sociaux qui leur seront recommandés sur prescription par le pôle emploi, le CCAS, le Secours-Catholique...

Enfin, le garage sera dédié à la réparation de véhicules : il réparera ses propres voitures à destination de la location et les voitures des bénéficiaires.