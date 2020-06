"La relance éco" : le 14 juillet ne sera pas un pétard mouillé pour l'artificier Plein Ciel à Évron

Cette année, malgré le déconfinement progressif, lié la crise du coronavirus, le nombre de feux d'artifices organisées pour des festivités, dont celles du 14 juillet, va s'écrouler. Peu de communes prendront l'initiative de rassembler des habitants autour d'un spectacle de pyrotechnie. Trop compliqué disent-elles, avec l'application des mesures barrières qu'il faut prendre en compte. En Mayenne, à Évron l'artificier Plein Ciel s'adapte donc au marché.

Comme le 14 juillet arrive à grand pas, il était grand temps pour Plein Ciel de relancer son activité, même si la reprise est timide explique Aurélie Cousin, la commerciale de l'entreprise. "Avec les dernières décisions du gouvernement, on sait qu'à partir du 22 juin on aura le droit de tirer des feux d'artifices. Certaines communes se disent donc qu'elles vont quand même fêter le 14 juillet". D'autres villes ont aussi fait le choix de décaler leurs festivités aux mois d'août et septembre. Les festivités du 14 juillet représentent près de 70% du chiffre d'affaires annuel de l'artificier évronnais.

Les quatre salariés de Plein Ciel ont malheureusement comme beaucoup d'autres, été concernés par le chômage partiel. Et même si aujourd'hui organiser des feux d'artifices ou d'autres spectacles pyrotechniques peut paraître compliqué à cause des mesures barrières, tout est possible quand même milite Aurélie Cousin. "Oui car cela se passe en extérieur et les gens peuvent instinctivement s'éloigner les uns des autres, et les distances sociales peuvent être largement mises en place" détaille la professionnelle.

Faites du bruit !

Pour que le 14 juillet ne soit pas synonyme de pétard mouillé, Plein Ciel, avec d'autres sociétés du secteur, va proposer des pochettes, qui seront disponibles dans des magasins de farces et attrapes, pour le grand public, afin qu'il fasse du bruit le jour de la Fête nationale. "Pendant toute la durée du confinement le gens se sont mobilisés à 20h tous les jours pour rendre hommage aux soignants. On s'est dit qu'il fallait qu'ils continuent à faire du bruit" explique Aurélie Cousin. D'où l'idée de pochettes avec à l'intérieur "des claps-claps", des bracelets lumineux tricolores, des canons à confettis et pour les plus grands des pétards, à utiliser seulement dans les jardins... évidemment. 1€ par pochette vendue sera reversée aux Fonds d'aide d'urgence Covid-19 créé par la fondation des Hôpitaux de France.