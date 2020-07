La relance éco : le Bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes recherche plus de 1.200 apprentis !

La Fédération française du Bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes lance une campagne de communication envers les jeunes sur internet et les réseaux sociaux. "Wanted ! 1300 places dans la région " c'est le titre de l'affiche qui met en avant des jeunes qui se lancent dans le bâtiment.

Dès la sortie de la classe de troisième, un avenir est possible pour votre enfant.

Selon un sondage de la FFB auprès de ses 600 adhérents de la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus de la moitié des entreprises de la région envisagent de prendre un apprenti à la rentrée prochaine. Plus de 1.200 places sont disponibles.

Cécile Gruat est la présidente de la commission formation à la fédé du bâtiment. "Le confinement est intervenu en pleine période d'orientation. Les journées portes ouvertes et les salons d'orientation n'ont pas pu avoir lieu. Alors nous lançons cette campagne pour toucher les jeunes. Pour leur montrer que nous sommes bien présents, que le BTP est une filière d'avenir. Il n'est pas trop tard pour se lancer."

Les entreprises du BTP ont besoin que les promesses soient tenues par le gouvernement. A la clé, des aides de 5 à 8.000 euros pour embaucher un apprenti ou un alternant.

Pour Cécile Gruat, "le bâtiment a traversé de nombreuses crises. En 2008, focalisé sur les carnets de commandes, le BTP avait cessé d'embaucher et de former. On s'est retrouvé ensuite avec un déficit d'emplois formés dans nos entreprises. Je ne veux pas qu'on revive un scénario identique. On ne veut pas tomber dans le pessimisme ou le fatalisme. L'heure est à la relance."

Sur internet, la FFB met à votre disposition tous les liens vers les formations disponibles en pays de Savoie et dans toute la région.