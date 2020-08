La relance éco : le Beer Garden, une aventure stéphanoise

Depuis son ouverture le 02 juillet il est parfois difficile de trouver une place sur la grande terrasse du "Beer Garden" place Jean-Jaurès. Lancé par Grégory Descot et Guillaume Tardy, deux bistrotiers stéphanois qui possèdent déjà le Slag Heaps, le Geek and Beer et le Hop Square, il a rapidement trouvé son public.

"Oui pour l'instant ça se passe très bien reconnaît Grégory Descot, on a la chance d'avoir des gens qui croient en nous et qui nous aident à monter tout ces petits rêves qu'on a". Les deux Stéphanois rêvent beaucoup en effet. Le Beer Garden c'est déjà leur quatrième affaire. "On a eu des projets sur Lyon ou dans la plaine qui étaient très intéressants mais on a toujours fait le choix de rester à Saint-Étienne avec cette envie de montrer que cette ville est attractive".

Un sentiment d'un manque de soutient de la mairie

Une volonté de participer à l'essor de la ville qui n'est pas toujours appuyé selon Grégory : "on a l'impression que deux Stéphanois qui investissent, c'est moins mis en valeur que si une grande franchise décide de s'installer en ville. Moi je veux bien que l'on ait des franchises mais nous a l'impression que la mairie ne nous soutient pas complètement. On n'attend pas de louanges mais peut-être qu'ils osent déjà franchir notre porte et passent nous voir".

Autre petite ombre au tableau en ce mois d'août pour les deux bistrotiers, la fermeture du Slag Heaps : "la crise COVID fait que notre bar de nuit n'a pas le droit d'ouvrir. On est en attente de nouvelles du ministère. Voir ce que l'État veut faire des discothèques et des bars de nuit. Cela n'a pas l'air d'être une grande priorité pour eux".

Le Midi-Minuit va rouvrir à l'automne

En attendant, les deux patrons sont déjà sur un nouveau projet. Avant le confinement, ils ont racheté une institution de Saint-Étienne. Le Midi-Minuit qui jouxte le Beer Garden. "L'ancien propriétaire depuis 32 ans monsieur Bernard Nicolas nous a confié son bébé. On a eu un coup de cœur immédiat. On lui a promis que l'on n'allait pas tout casser et tout refaire comme au Beer Garden. Pour ceux qui connaissent, la décoration est particulière avec des belles boiseries. On va essayer de refaçonner un nouveau bar grâce à l'existant.

Pour l'instant Grégory Descot préfère garder son projet secret. Ouverture attendue pour le début de l'automne.