La relance Éco : le bois de Chartreuse AOC pousse sur le long terme

En Chartreuse naissent de magnifiques liqueurs, mais aussi une grande qualité de bois. C'est toute l'idée de l'AOC Bois de Chartreuse, idée défendue et portée entre autre par Jean-Claude Sarter. Le décret permettant l'exploitation sous ce nom n'est paru qu'en 2019, et le confinement n'était sûrement pas la meilleure rampe de lancement pour l'ensemble des entreprises qui compte sur ce label pour se faire connaître. On fait le point sur la santé économique des acteurs du bois de Chartreuse avec Jean-Claude Sarter, président du Comité interprofessionnel du Bois de Chartreuse CIBC.

Rappelez-nous d'où vient cette AOC ?

Le décret est sorti dès octobre 2018. Historiquement, quand on vous parlait d'AOC, vous regardez votre assiette, désormais il faudra aussi lever la tête et regarder votre charpente.

Elle change quoi ?

On met l'accent sur la notoriété d'un massif et la qualité du bois qui y pousse, la Chartreuse. Une AOC fait référence à deux choses. D'abord un périmètre géographique dans lequel le produit, le bois en l’occurrence, a certaines caractéristiques, dues au climat, à la Montagne. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi un produit de terroir mis en valeur par des gens qui savent le travailler. Ce sont nos charpentiers, ce sont nos propriétaires forestiers qui cultivent et entretiennent la forêt. Et puis à côté, il y a les prescripteurs, que sont les architectes et les bureaux d'étude qui recommandent l'utilisation de ce bois. C'est l'ensemble de tout ça qui en fait un produit AOC.

La période de confinement a-t-elle perturbé votre travail ?

Le confinement n'a pas eu d'effet sur les coupes du bois. Puisque mars avril, ce ne sont pas les mois où on coupe du bois en montagne. Le terrain n'était pas praticable. Par contre les travaux de mise en oeuvre du bois ont marqué le pas pendant ces semaines-là.

Marqué le pas, c'est-à-dire ?

Les charpentiers ont arrêté pendant quelques semaines, il y a eu des reports de commandes, mais pas d'annulation, donc ils vont pouvoir rattraper le temps perdu.

On a gardé les contrats signés ?

Oui, voilà. Les entreprises, dans le bois ou ailleurs, ne pourront pas faire 12 mois en 10, il y aura forcément des choses qui ne sont pas faites cette année, qui seront reportés à l'an prochain. Pour ce qui est la mise en oeuvre de l'AOC, la période de télétravail nous a permis de faire avancer les dossiers administratifs, donc on est à jour, pratiquement.

