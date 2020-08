La relance éco : le boom après le confinement chez les cuisinistes

Le cuisiniste Pop à Valence et Saint-Péray a vu ses chantiers se multiplier à la sortie du confinement.

Le confinement a donné des idées de changements aux Français, notamment dans leurs cuisines. Depuis le déconfinement, le cuisiniste Pop connaît un boom des commandes dans ses magasins de Valence et Saint-Péray. Certains clients ont voulu changer le look de leur cuisine, d'autres ont constaté qu'elle n'était pas assez équipée, et puis certains se sont lancés dans les travaux sans savoir que ce n'était pas fait pour eux. Autant de raisons estime Osiris Roche, gérant des deux magasins, pour faire venir les clients dans les magasins.

Osiris Roche était l'invité de la Relance éco ce vendredi matin. Réécoutez son interview sur France Bleu Drôme Ardèche :

La relance éco avec Osiris Roche, le gérant de Pop Cuisine sur France Bleu Drôme Ardèche Copier

