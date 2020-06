"La relance éco" : le boom des circuits courts en Mayenne

Vente directe à la ferme, magasins de producteurs, communautés d'achats directs, on peut dire que, depuis le confinement, les réseaux de circuit court sont en plein boom. Un exemple à Louverné, en Mayenne, où Odile Hautbois et son mari tiennent, tous les jeudis, "la ruche qui dit oui".

Cela fait huit ans, maintenant, que Odile Hautbois et son mari tiennent, à Louverné, "la ruche qui dit oui". Le principe est simple : le client commande sur internet et vient, le jeudi, chercher son panier de produits locaux. On y trouve de la viande, des produits laitiers, des légumes et même des produits pour le soin du corps. Seul impératif : tous les produits proviennent des producteurs du secteur.

Le boom, pendant le confinement

Pendant la période de confinement, où les restaurants, les cantines, étaient fermés, la ruche qui dit oui de Louverné a connu un véritable boom : "on est passé d'une commande de 30 ou 40 paniers par semaine, à plus de 100", raconte Odile. Dans cette période, tout le monde était quasiment limité aux grandes surfaces. Mais, confinés que nous étions, nous avons, pour grand nombre d'entre nous, eu le loisir de mieux cuisiner. Résultat "les clients ont été séduits par la qualité de nos produits et leur origine" dit Odile.

Depuis le déconfinement, ça continue

"Notre crainte, dit Odile, c'est qu'après le confinement, les gens retrouvent leurs anciennes habitudes, mais ça n'a pas été le cas". D"après elle, "il y a eu une sorte de prise de conscience des consommateurs" qui ont découvert que l'on pouvait consommer autrement que par le biais des grandes surfaces et qui "ont voulu soutenir les producteurs locaux". C'est le cas de Maéva, une jeune maman qui venait de temps en temps, mais qui, maintenant, ne s'approvisionne quasiment que là : " j'ai une fille de cinq ans" dit-elle " et il est important qu'elle mange de bons produits. Je pense qu'il faut soutenir les agriculteurs, pour qu'ils soient toujours là demain".

La ruche qui dit oui! plébiscitée par les consommateurs

Il semble donc que le confinement ait installé des habitudes durables chez les consommateurs. Au plan national, près de 50 000 nouveaux clients ont rejoint les différentes ruches de France. Près de 60% des nouveaux clients, ceux du confinement, continuent d'effectuer leurs commandes et post-confinement, le nombre des nouveaux clients reste trois fois plus élevé qu'en temps normal.

Des producteurs mieux rémunérés

Pas d'intermédiaires. Les clients passent commande sur Internet, sur le site de la ruche qui dit oui. Le jeudi, les producteurs apportent leurs marchandises et, dans le même temps, les clients viennent chercher leur panier. Pour les producteurs, même s'ils doivent conditionner eux mêmes les paniers, cela est rentable. Ils sont mieux rémunérés, à hauteur de 80%. Quant aux prix d'achat, ils sont un peu plus élevés que dans les magasins traditionnels.