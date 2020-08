La relance éco : le boom des jeux de société avec le jeu montpelliérain Smile Life

Comme tous les jours France Bleu Hérault s'intéresse à la reprise de l'économie dans notre département. On s'intéresse à un jeu de société montpelliérain qui est en train de cartonner : Smile Life. Entretien avec son créateur, auteur et illustrateur.

Smile Life est un jeu de société créé à Montpellier qui se vend très bien depuis le déconfinement. Il est un des exemples de l'actuel engouement pour les jeux de société. Entretien avec l'auteur : Alexandre Seba.

Question : votre jeu de société Smile Life caracole dans le top 10 des meilleures ventes chez Philibert, un site de vente de jeux de société. Comment vous expliquez cet engouement pour votre jeu?

Je pense que c'est dû au fait qu'il est très grand public et facile à jouer avec les cartes uniqueent et peut être le thème qui parle à tout le monde puisqu'on propose de faire et refaire sa vie, dans le domaine professionnel et personnel en essayant d'être le plus heureux possible.

Ce qui est une quête à laquelle chacun aspire plus ou moins. Et puis, il y a aussi un côté marrant puisqu'on peut aussi faire des crasses à ses partenaires, toutes sortes de vacheries, burn out, divorce, même des adultères, etc. Ça reste dans une bonne ambiance, quand même, on prend les choses au 12 ème degré, c'est pas la vraie vie.

Vous avez été presque surpris par l'ampleur de l'engouement?

Oui, c'est vrai qu'après le confinement, depuis juin, juillet, d'un coup, ça a vraiment bien pris. ça a explosé et on a dû recontacter l'imprimeur en urgence pour être présent à nouveau en boutique. Depuis la création, je crois qu'on arrive à peu près à 8.000 exemplaires en sachant que sur le marché du jeu, à partir de 5000 jeux vendus, on considère que c'est vraiment de très bonnes ventes. Il y a des gens qui avaient le jeu et qui ont joué pendant le confinement et à la sortie du confinement, ils l'ont présenté autour d'eux, à des amis. Après, il y a aussi eu la sortie de l'extension du jeu en juillet, qui a participé. Et puis, des relais parmi les YouTubeurs, notamment Pierre Croce qui est très suivi et qui en a parlé comme un coup de cœur.

Vous êtes auteur et illustrateur pour ce jeu, et-ce que vous en vivez ?

Pas tout à fait. Actuellement, c'est plutôt un complément de revenus, j'ai un autre métier par ailleurs. Pour l'instant, c'est vraiment une activité secondaire. et je sais que pour la plupart des auteurs de jeux., c'est le cas aussi. La plupart du temps, ils travaillent à côté.

On voit beaucoup sur des écrans, mais on les voit aussi, notamment pendant les vacances, jouer aux jeux de société. Vous constatez ce phénomène ?

Je ne suis pas expert en la matière, mais en tout cas du regard que j'en ai, je pense qu'effectivement il y a un engouement pour les jeux de société qui permettent de se retrouver à côté des écrans, de partager des moments de rigolades dans la vraie vie. Et puis, c'est vrai que depuis quelques années maintenant, le jeu s'est complètement démocratisé avec des jeux d'ambiance, des bar à jeux qui ont ouvert un peu partout. Et il y a des jeux pour les adultes. Il y a beaucoup de créativité actuellement dans le milieu du jeu, de nombreux auteurs très inspirés et toutes sortes de jeux ; des jeux d'ambiance, des jeux un peu plus subversifs, des jeux d'expert, de débutant, il y a des jeux de rôle, des jeux sérieux, des jeux d'apéro, ceux sur lesquels vous allez jouer de la stratégie pendant des heures. Donc vraiment, vous entrez dans une boutique, comme dans une librairie, vous avez l'embarras du choix . Et il y en a des très bonnes à Montpellier. C'est assez impressionnant.

Qu'est ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est ce que vous souhaitez pour l'avenir de Smile Life ?

J'espère que ça va continuer le plus longtemps possible parce que c'est vraiment une très belle aventure avec peut être de nouvelles extensions à l'avenir. C'est vraiment une chouette aventure.

Ça vous a permis de, vous aussi, refaire votre vie ?

Oui c'estvrai que je découvre un tout autre métier en parallèle du mien. Parce que faire un jeu, l'air de rien, c'est beaucoup de boulot, déjà en amont pour le faire fabriquer, puis, le lancer et le faire connaître, en parler, le faire jouer sur les festivals. C'est vrai que ça m'a ouvert à une nouvelle vie.

Smile Life est en vente sur internet mais aussi en boutique à Montpellier chez Excalibur, Lud'M et Sauramps.