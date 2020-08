La relance éco : le boom des réparations profite au centre mondial de pièces de rechanges SEB à Faucogney

L'usine de pièces de rechange du groupe SEB à Faucogney-et-la-Mer en Haute-Saône produit 6 millions de pièces de rechange pour le petit électroménager du groupe SEB. Cela représente 30 marques dont Tefal, Krups, Moulinex, Rowenta. Les pièces pour réparer dans le monde entier les petits électroménagers partent d'ici en Haute-Saône. L'usine de 30.000 mètres carrés compte 150 salariés.

L'impact du confinement.

Cédric Veille, le directeur du site de Faucogney explique que "A l'issue du confinement tel que nous l'avons connus en France, l'activité avait assez fortement baissé. Nous étions sur une baisse de l'ordre de plus de 20% de l'activité".

Comme de nombreuses entreprises, au moment de la crise sanitaire la production de SEB s'est ralentie, mais peut-être un peu moins qu'ailleurs en raison d'une activité économique répartie sur plusieurs pays qui n'ont pas tous été impactés de la même façon au même moment.

Un nouvelle prise de conscience des consommateurs.

Cédric Veille explique avoir constaté une prise de conscience des consommateurs, depuis la fin du confinement, pour une réparation beaucoup plus marquée des appareils électroménagers. Avec cette nouvelle sensibilisation, les Français ont donc plus tendance à réparer des appareils au lieu de les remiser au fond d'un placard ou les jeter et les remplacer par un neuf. Plus d'appareil à réparer, c'est plus de pièces de rechange à fournir.

Le circuit n'est pas celui habituel des réparateurs spécialisés, mais les sites internet des marques. Les consommateurs vont directement rechercher les pièces de rechange sur internet en fonction de la panne, ils commandent les pièces défectueuses, et les remplacent une fois reçues à la maison.

Un nouvelle organisation du travail.

Ce vendredi, la direction du site SEB de Faucogney-et-la-mer présente aux partenaires sociaux un plan de réorganisation du travail. Pour répondre à cette demande en hausse depuis le mois de mai il faut renforcer les équipes, avec des embauches à la clé.

L'année Covid aura été moins pénible pour l'usine.

Contrairement à de nombreuses entreprises qui ont enregistré des pertes sur tous les tableaux d'abord à cause du confinement, puis après avec une reprise trop timide de l'activité, chez SEB l'effet sera moins marqué que ce qui avait été envisagé, avec même un effet bénéfique et une fin d'année qui s'annonce plutôt positive.

