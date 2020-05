La relance éco : le boom du vélo avec le déconfinement

Avec le déconfinement, le vélo est de plus en plus sollicité pour éviter les transports en commun. On en parle avec le gérant du magasin Véloland à Valence.

Le vélo de plus en plus tendance pendant le déconfinement. Pour éviter les transports en commun et ses contacts, le vélo est de plus en plus sollicité comme alternative. Les magasins de vélos sont aussi très sollicités pour répondre aux mesures de l'État, comme le forfait réparation mais ne peuvent pas satisfaire tous les clients. Jean-Luc Noyerie, le gérant du magasin Véloland aux Couleures à Valence, nous en parlait ce vendredi matin dans La Relance éco sur France Bleu Drôme Ardèche.