La relance éco : le boulanger de Ganges pérennise sa tournée des villages

Chrys Leynaud le boulanger de La Bel-Hérault à Ganges avait décidé en mars de livrer en pain et viennoiseries les villages et hameaux de la vallée de la Vis . Il a décidé de continuer

Chrys Leynaud avait déjà envisagé de reprendre la tournée des villages près de Ganges. A la tête et au pétrin de sa boulangerie la Bel-Hérault à Ganges (34), depuis bientôt 2 ans, le confinement l'a décidé à accélérer les choses.

Des mi-mars à raison de trois fois par semaine (lundi, mercredi, samedi), il a livré les villages de Gorniès et Madière, villages de la vallée de la Vis en pain viennoiseries.

Après le déconfinement, les habitants n'ont pas perdu leurs habitudes et s'approvisionnent toujours en pain auprès du boulanger itinérant.

Avec l été, l’arrivée des touristes, il a décidé d'entendre la tournée jusqu'à Rogues, Saint-Maurice-Navacelles et surtout il a prévu de la poursuive après, toute l' année.

D' ailleurs Chrys Leynaud a commandé une camionnette plus grande, qu'il pourra équiper. Il prévoit de proposer quelques produits d'épicerie, pour dépanner.

Reste une question : quand dormez vous monsieur le boulanger ?