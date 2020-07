La relance éco - Le Bourg-de-Péage Handball veut faire rentrer sur le marché du travail 120 jeunes par an

Le club de hand drômois, qui évolue en première division, lance Starting Blocks, une formation innovante pour les jeunes des quartiers défavorisés et du monde rural. Le club veut mêler le sport et son réseau d'entreprises pour les aider à trouver du travail.

Se servir du sport pour apprendre les valeurs de l'entreprise. L'idée n'est pas nouvelle, mais le Bourg-de-Péage Drôme Handball (BDPH) veut l'étendre aux clubs de sport semi-professionnels voir professionnels d'ici trois ans.

Ce mardi, il a lancé Starting Blocks, une expérimentation envers les jeunes des quartiers défavorisés et de la campagne. Pendant cinq semaines, ces jeunes chômeurs seront accompagnés lors de formations et de séances de sport. "Le sport peut transmettre des valeurs, telle que la cohésion d'équipe, le dépassement de soi", énumère Anthony Grandclément, le directeur du BDPH. Mais le sport rassemble largement des acteurs économiques, des entreprises et donc nous pouvons proposer des emplois." Le club mise donc sur son réseau de partenaires.

Écoutez l'interview de Anthony Grandclément ce mercredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

Un budget de 3,5 millions d'euros sur 3 ans

Le club lancera la première session en septembre prochain. Il compte aider entre 120 et 160 jeunes par an, en proposant quatre sessions de 5 semaines de formation. Pour cela, le BDPH a remporté un appel à projets mené par le Ministère du travail, "100% inclusion, la fabrique de la remobilisation". L'Etat et les collectivités vont lui verser 3,5 millions d'euros sur 3 ans pour mener à bien l'expérimentation. "On nous challenge notamment sur des formations innovantes", explique Anthony Grandclément.

Le club ne se lance pas dans l'inconnue avec ce projet. Depuis plusieurs années, il propose la semaine Hand'ploi. "Nous voulons étendre ce dispositif. Notre réseau doit profiter au plus grand nombre", affirme le directeur.

Anthony Grandclément, directeur du Bourg-de-Péage Handball, était invité de "la relance éco" ce mercredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :