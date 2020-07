La relance éco : le Bowling de Limoges attend toujours de faire son strike de reprise

Le Bowling de Limoges a rouvert depuis trois semaines et attend le retour de sa clientèle !

Et si vous alliez lancer quelques boules ce vendredi soir? C'est possible au Bowling de Limoges, basé précisément à Feytiat, qui a rouvert depuis trois semaines. Vingt pistes de bowling, des billards, des flippers ou encore des jeux d'arcade... Le Bowling de Limoges s'est déconfiné, et en toute sécurité, depuis trois semaines. Depuis la réouverture, "la reprise est calme" indique Vincent Vivien, le gérant du Bowling.

Des événements ponctuels pour attirer la clientèle

L'équipe continue à organiser des événements ponctuels pour booster la fréquentation. "Par exemple, le dimanche 12 juillet, on a accueilli sur notre parking l'association des Sportives 87, un rassemblement de voitures sportives. Ce qui a nous a permis de faire venir du monde sur l'établissement, donc ça a été un très bon point pour nous" explique le responsable du site. Par ailleurs, tous les mercredis soirs le bowling fait des soirées avec une tarification spéciale : trois euros la partie.

Une reprise normale attendue pour septembre

Habituellement, l'été reste une saison creuse pour le Bowling de Limoges. Les clients licenciés font une pause et pour les autres, ils préfèrent profiter des loisirs extérieurs. "On table vraiment sur une reprise normale à partir de septembre" explique le gérant Vincent Vivien. La première compétition est prévue début octobre avec le 21ème Tournoi National Séniors+ Individuel Scratch/Handicap.