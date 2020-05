La relance éco : le BTP s'attend à "un automne noir"

Si les chantiers ont repris, le coronavirus a bouleversé toutes les habitudes : présence limitée sur les sites, mesures d'hygiène et de sécurité drastiques. La facture risque d'être salée. Et avec l'incertitude économique, le secteur s'attend à un "automne noir".

Nous sommes sur le chantier de réhabilitation de l'ancien hôtel de police de Strasbourg. Dans un an, si le calendrier est respecté, ce sera un hôtel de luxe 5 étoiles. Une vingtaine d'entreprises travaillent pour l'instant sur place, une soixantaine d'ouvriers, ce qui représente la moitié des effectifs comparé au chantier d'avant Covid. Car aujourd'hui il faut travailler à distance les uns des autres, avec masques et plans de circulation pour éviter de se croiser. Un peu partout, des distributeurs de gel hydroalcoolique, les toilettes comme les places du réfectoire ont été divisées par deux, une société de nettoyage privée désinfecte les communs toutes les deux heures.

Des mesures de sécurité drastiques © Radio France - Olivier Vogel

Tout a été divisé par deux

Maurice Karotsch est le président de la CAPEB du Grand-Est, la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Il explique qu'avec la crise du coronavirus et les mesures de distanciation, tout a dû être divisé par deux : le nombre d'ouvriers dans les camionnettes, sur les chantiers, "ça nous oblige à dédoubler nos chantiers".

Plus de 20% de charges supplémentaires

Le président de la CAPEB explique que "ces équipements et mesures de protection sont entièrement à charge des entreprises et je ne vous parle même pas de la perte de temps, de l'hygiène, on est à plus de 20% de charges supplémentaires".

Maurice Karotsch craint "très clairement un automne noir, parce qu'au niveau trésorerie un certain nombre d'entreprises étaient déjà faibles avant l'épidémie et avec le coup de massue du Covid, les trésoreries vont être asséchées et nous avons en plus des frais supplémentaires".

Sur le chantier de l'ancien hôtel de police © Radio France - Olivier Vogel

