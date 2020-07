La relance éco : à Aubusson, le café du commerce a profité du confinement pour réaliser des travaux

Depuis la réouverture au mois de juin, les affaires se portent plutôt bien, au café du commerce d'Aubusson. L'établissement, en plein cœur de ville, profite notamment de la présence des touristes, qui reviennent de plus en plus nombreux dans la sous-préfecture creusoise. Pourtant, la situation aurait pu être très tendue, car Olivier et Corinne Kaulek, les patrons, ont repris le commerce à la fin de l'année 2019.

"Nous avons profité de cette période pour réaliser des travaux, explique Olivier Kaulek. Lors de la reprise, nous avions prévu de fermer de nouveau en fin d'année 2020, justement pour ces travaux. Finalement, on les a fait pendant la quarantaine, ce qui nous a permis de rouvrir dans de meilleures conditions."

Pour ces travaux, les patrons ont eu recours, principalement, à des entreprises implantées en Limousin. Pour le mobilier, dans un style typique des brasseries parisiennes, ils ont choisi la Maison Grock, entreprise nationale dont les ateliers sont situés près de Limoges. Pour la menuiserie, en particulier le bar, c'est la SARL Gainsonat, basée à Chénérailles, qui s'en est chargée.

"Pour l'avenir, nous sommes relativement optimistes, assure Olivier Kaulek. Nous nous sommes bien organisés. Nous ne rattraperons pas les trois mois de blancs que nous avons connu, mais nous espérons en rattraper une partie."