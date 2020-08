"La relance éco" : le café-théâtre Le Zèbre d'Arcachon rouvre ses portes ce jeudi soir

La troupe du Zèbre remonte sur scène après presque 5 mois de fermeture en raison de la crise sanitaire. "Sortie définitive", c'est le nom de la pièce qui sera jouée à partir de ce soir et jusqu'à la mi-septembre.

"Sortie définitive" - sur scène Frédéric Brossard et Maylis Fernandez

Comme tous les établissements qui organisent des spectacles le café-théâtre le Zèbre d'Arcachon a fait le dos-rond depuis la mi-mars. La situation financière a été compliquée à gérer mais le Zèbre s'en sort plutôt bien. "Avant la crise nous avions une trésorerie saine" explique le patron et fondateur Claude Labat.

Les salariés, en l'occurrence deux serveuses, ont bénéficié des mesures de chômage partiel. Les comédiens, intermittents du spectacle ont également touchés quelques aides. Les patrons ont obtenu des reports de charges et 1.500 euros par mois en raison de la fermeture de leur établissement.

Aujourd'hui le théâtre va enfin retrouver ses spectateurs. Conditions : arriver avec un masque et laisser libre un siège sur deux. Les séances sont limitées à 35 spectateurs au lieu de 75 en temps normal.

Pour la troupe du Zèbre c'est un vrai bonheur de retrouver la scène et le public. Ils vont jouer ce jeudi soir la première de leur nouvelle pièce "Sortie définitive", une croquignolesque histoire de croque-morts.

La pièce est à l'affiche pendant 5 semaines. Ce soir (jeudi) et demain vendredi à 21h. Puis jeudi et vendredi prochain. Infos et réservations sur le site internet du café-théâtre : zebrearcachon.fr