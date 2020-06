La relance éco : Le camping les Bruyères à Sainte-Eulalie-en-Born rouvre ses portes

Vous avez toujours rêvé de passer vos vacances en camping sur la côte landaise ? Situé entre le lac de Biscarrosse et Mimizan Plage, le camping 3 étoiles Les Bruyères vous accueille dans un cadre privilégié, au cœur de la forêt landaise. Pour des vacances au bord de l’Océan Atlantique, et à deux pas des villages typiquement landais, le camping vous attend pour votre futur séjour à Sainte-Eulalie-en-Born. Au camping Bruyeres, vous vivrez des vacances dans les Landes comme vous avez toujours rêvé, entre amis ou en famille à deux pas de l’Océan Atlantique dans le Sud des Landes. Idéalement situé au cœur des Landes, et à proximité des belles plages du littoral Atlantique sur la côte d’Argent, vous n’êtes qu’à une dizaine de minutes de Mimizan-Plage, et à 5 minutes du lac de Biscarrosse. Le camping Les Bruyères en Landes de Gascogne, vous permettra aussi d’aller facilement visiter la station balnéaire de Biscarrosse, le Bassin d’Arcachon et la fameuse Dune du Pilat, Bordeaux et son vignoble ou encore le Pays Basque.

Le camping les Bruyères a rouvert ses portes avec de nombreuses contraintes

Les 2 mois de confinement ont été très compliqués pour le camping les Bruyères de Sainte-Eulalie-en-Born car de nombreuses réservations ont dû être annulées. D'autre part, il a fallu revoir l'emploi du temps des employés. Pour éviter qu'ils se croisent, ils ont aménagé leurs horaires tout en faisant en sorte d'entretenir le camping. Depuis le 2 juin, l'établissement a rouvert ses portes avec de nombreuses contraintes. Plus qu'une personne acceptée à l'accueil et 2 personnes maximum dans l'épicerie.

Pour aider à la réouverture, le camping les Bruyères a perçu une aide de l'Etat de 1500 euros. Il espère maintenant réaliser une belle saison estivale pour amortir les coûts.