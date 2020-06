La relance éco : le camping municipal de Woignarue en Picardie maritime rouvre ce vendredi

Le téléphone n’arrête pas de sonner depuis quelques jours : les vacanciers et les voyageurs qui souhaitent séjourner au camping municipal de Woignarue-Onival sont en quête d'informations pour savoir comment va se passer la réouverture. "Nous avons eu pas mal de demandes ces derniers jours, surtout de nos habitués", confie Maurice Cailleux, le premier adjoint au maire de Woignarue et responsable du camping.

Une réouverture qui aura donc lieu ce vendredi 19 juin et qui était également très attendue par les élus de la commune, selon Maurice Cailleux : "C’était important que le camping rouvre. Le confinement a entraîné une perte de chiffre d’affaires : pour l’instant, il est de « zéro ». _On espère faire entre 50 et 75% du chiffre habituel_, mais c’est difficile à anticiper. On ne sait pas si les gens auront envie de faire du camping cette année : certaines personnes ont peur du virus."

Des mesures sanitaires pour protéger les campeurs et le personnel

Des mesures sanitaires ont été décidées par l'équipe municipale pour assurer la sécurité des vacanciers et des salariés. Maurice Cailleux les détaille : "Nous avons installé une plaque de plexiglas au niveau de l’accueil. Pour ce qui est des sanitaires, _un WC sur deux sera condamné_, pareil pour les lavabos. » Le personnel chargé de l’entretien passera très régulièrement pour désinfecter les douches et l’intégralité des blocs sanitaires. Le camping de Woignarue a d’ailleurs dû recruter une personne en plus pour assurer les besoins en nettoyage."

Quoiqu'il en soit, la période estivale s'annonce particulière pour Maurice Cailleux : "Cette saison est un peu spéciale : on démarre tard, on va certainement vers des durées de séjour plus courtes pour certains, mais _on espère que le voyageurs viendront quand même_."

L'interview de Maurice Cailleux, premier adjoint au maire de Woignarue est à réécouter ici :