La relance éco : Le canal du Nivernais mise sur une clientèle française pour tenter de sauver la saison

Neuf français sur dix prendront leurs vacances d'été en France. L'occasion peut-être de sauver une partie de la saison pour les acteurs du tourisme de la région. Le canal du Nivernais par exemple, avec plus de deux mille plaisanciers chaque année est le deuxième canal le plus fréquenté de France, mais il a beaucoup souffert de la crise sanitaire selon Frédéric Durville, le directeur du syndicat mixte du canal du Nivernais

- Comment le tourisme fluvial sur le canal du Nivernais a été impacté par la crise ?

Le tourisme fluvial comprend trois activité différentes : les bateaux promenade, les péniches hôtels ou encore les bateaux de plaisance. La location de péniches hôtels ou de bateaux promenade a chuté de 85 à 95% car ce sont des produits destinés en priorité aux étrangers et notamment aux américains. Les bateaux de promenade qui accueillent une cinquantaine de personnes sont confrontés aux problèmes de distanciation physique en cette période de crise sanitaire. La location de petits bateaux de plaisance s'en sort un peu mieux mais il va falloir désormais miser sur une clientèle française.

- Est ce que la location de bateaux de plaisance s'en sort mieux?

En juillet, les réservations frissonnent et le mois aout est déjà bien rempli mais l'incertitude demeure sur les mois de septembre et octobre qui composent une arrière saison importante pour le secteur fluvial. Aujourd'hui il est clair qu'il va falloir miser sur le tourisme français pour faire découvrir ce mode de déplacement et de vacances. Ce n'était pas dans nos habitudes mais il va falloir axer une campagne de communication pour faire comprendre qu'à deux heures de Paris il est possible d'être complétement dépaysé et de découvrir au fil de l'eau le patrimoine de notre région, qu'il soit architectural, gastronomique ou oenologique.

-Quelles aides ont été mises en place pour aider les acteurs de ce secteur?

Le syndicat mixte du canal du Nivernais table sur un plan de reprise d'activité sur cinq ans pour retrouver la même activité qu'en 2019. Nous avons travaillé avec différents partenaires et VNF par exemple ( Voies Navigeables du France) est d'accord pour une exonération partielle des loyers à proximité des voies d'eau. Nous travaillons aussi sur une diversification de l'offre pour des produits encore plus écoresponsable. Nous comptons aussi développer en complément des actions en direction de l'oenotourisme et de la gastronomie.

Ecoutez Frédéric Durville directeur du syndicat mixte du canal du Nivernais Copier

______________________________________________

