La "relance éco" : le casino de Forges-les-Eaux retrouve ses fidèles et ses jackpots

Après une longue fermeture à cause de l'épidémie de coronavirus, le casino de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) a pu rouvrir le 2 juin dernier. Et ses fidèles n'ont pas attendu longtemps avant de revenir : "On a eu un succès immédiat dans toutes nos activités", se félicite le directeur du site, Richard Frischer.

Les jeux de table toujours interdits

La casino de Forges est au cœur d'un domaine géré par l'entreprise Partouche. En plus de l'établissement de jeux, le domaine propose quatre hôtels-restaurants, un spa et un golf. Tout à pu rouvrir dès le début du mois de juin, mais dans le casino, les machines à sous ont été déplacées pour respecter les distances et les jeux de table sont toujours interdits en raison des protocoles sanitaires à respecter : "Nous avons ouvert les machines à sous, le golf et le spa. On attend avec impatience quand même de pouvoir rouvrir la totalité de notre établissement à partir du 22 juin", explique Richard Frischer, invité ce jeudi de France Bleu Normandie.

En attendant une réouverture plus large, selon le directeur, 70% des salariés sont aujourd'hui au travail, les autres sont toujours au chômage partiel. "Pour le casino, la période a été compliqué, ça a plombé le chiffre d'affaires, mais l'Etat a pu compenser une grande partie des salaires et nous avons rajouté pour tous nos employés en début de confinement", conclut Richard Frischer.

Preuve que la reprise est bien là : un joueur a remporté cette semaine à Forges-les-Eaux 34 874 euros avec le Magapok, un jeu qui met en relation onze machines du groupe Partouche.

