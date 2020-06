La relance éco : le casino de Saint-Galmier mise sur la reprise

Ils ont rouverts depuis le 2 juin : les casinos de la Loire sont bien entendus soumis aux règles sanitaires en vigueur du fait du Covid-19. Après 2 mois et demi d’arrêt ils ont repris leur activité en s’adaptant et ils ont vite retrouvé leurs clients. Exemple à Saint-Galmier.

Louis Leydier vous êtes le directeur du casino de Saint-Galmier. Comment vous vous êtes adaptés concrètement aux consignes sanitaires ?

Nous avons totalement réinventé l’espace de jeux en réutilisant tout le rez de chaussée du casino. Nous avons espacé toutes les machines à sous et les postes de jeux électroniques. Tout cela dans le respect des règles de distanciations physique d’un mètre minimum. On est allé jusqu’à 1,6m pour certaines machines. Pour faire tout cela nous avons descendu le restaurant et la salle de spectacle à l’étage inférieur, à l’étage rez de piscine.

Le casino a totalement été réorganisé. - Casino de Saint-Galmier

Il faut préciser que tous les jeux à la table sont suspendus, comme le black Jack ou le poker. C’est le cas dans les deux autres casinos de la Loire à Montrond et à Noirétable. Autre activité en suspens chez vous, c’est votre salle de spectacle !

C’était une grosse part de notre activité pour aller chercher autre chose que nos clients aux jeux. Pendant l’été cela fonctionnait à une vitesse plus réduite donc cela va nous permettre d’attendre et d’ici le 22 juin aura peut-être de bonnes nouvelles pour une nouvelle phase de déconfinement.



En parlant de bonne nouvelle, votre réouverture a dû en être une pour vos clients habituels ?

Le premier jour a été un peu difficile mais le lendemain on a retrouvé notre clientèle. Nous sommes très peu en dessous de ce que nous faisions en temps normal et nous sommes bien remontés pendant le weekend. Les gens ont pu revenir car ils ont vu tout ce qui a été mis en pratique : le gel, le port du masque obligatoire, les gants. Tout cela à disposition quand les clients n’en n’ont pas.

Après de longues semaines de routine, jouer au casino c’est l’occasion de s’offrir un peu de frisson ?

Ça a dû leur manquer car c’est de l’adrénaline. Très vite ils ont retrouvé leurs gestes, leurs machines, leurs habitudes. Avec une nouvelle façon de procéder.

En terme d’emploi, comment se profile les semaines qui viennent. Vous avez du vous séparer de certains de vos employés.

Pendant les deux mois et demi de confinement nous avons mis tous les collaborateurs au chômage partiel. Depuis la réouverture nous n’avons plus que les croupiers au chômage partiel. Nous n’avons perdu personne en route : nous étions 63 au départ, nous sommes 63 à l’arrivée.