La relance éco : le casino de Saint-Pair-sur-Mer va rouvrir ce mardi

Ce mardi 2 juin, marque la phase deux du déconfinement et la reprise de nombreux secteurs. C'est le cas notamment des casinos, comme le casino JOA de Saint-Pair-sur-Mer. La réouverture sera en revanche progressive, les jeux de tables n'étant pas autorisés pour le moment.

"L'activité sera partielle, une équipe de trois salariés restera au chômage partiel", explique Thierry Soudry, le directeur du casino. "Nous pratiquons surtout le blackjack ici."

"Il y a un certain attrait pour le jeu, en termes économiquesle produit n'est pas énorme, seulement 3,5% du produit brut des jeux global," poursuit-il. "Je ne vais pas dire que c'est marginal, mais ce n'est pas l'essentiel de nos revenus."

Le printemps, un période importante financièrement

Les clients pourront toujours se reporter sur d'autres jeux. "L'arrivée des jeux électroniques a changé la donne, mais la part prépondérante des machines à sous reste importante."

Cette réouverture est un soulagement pour le directeur, un mois de printemps représente un peu plus de 500.000 euros de produits brut pour les jeux. "Le mois de mai est habituellement plus fort car on bénéficie des longs week-end, c'est une période importante dans l'économie du casino", précise Thierry Soudry.

Mesures sanitaires

Si la santé financière du casino n'était pas en danger, il attend avec impatience le retour des clients, ce qui reste la grande inconnue. "Nous sommes confiant, même s'il y a toujours une crainte. En tout cas, tout est mis en oeuvre pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles." ajoute-t-il.

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition, le personnel sera masqué et les clients sont appelés à faire de même.

