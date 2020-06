La relance éco : le casino du Lac du Der ouvre après trois mois d'arrêt

Deux mois et demi après sa fermeture pour cause de crise sanitaire, la Casino du Lac du Der a rouvert, mardi matin. Les clients étaient au rendez-vous : « On avait de la queue jusque devant la porte » explique Eric Lerat, directeur du casino. Les clients sont des habitués mais aussi des nouveaux arrivants : « les gens ont besoin de loisirs donc sachant qu'il y a des espaces de loisirs qui n'ont pas encore rouvert,ils viennent au casino » se réjouit le directeur.

Pour assurer la distanciation physique, le casino a revu toute son organisation : un marquage au sol à l'extérieur et dans l'entrée a été installé, les machines à sous ont été espacées d'un mètre et quand ce n'est pas possible, une paroi de plexiglas assure la sécurité des clients.

3,5 millions de pertes

Cette réouverture est un véritable soulagement pour la direction du casino : l'établissement a perdu 3,5 millions d'euros. « Pendant quasiment trois mois, on a eu aucun chiffre d'affaire et on n'y pense pas forcément mais ce sont les bars et restaurants qui ont le plus souffert de cette perte d'activité » . Les 58 salariés ont tous été mis au chômage partiel pendant la crise du Covid-19 mais tous ont repris.

Eric Lerat n'est, en revanche, pas inquiet pour la suite de la saison : « Depuis son ouverture en 2014, le casino commence à avoir sa petite réputation et on a beaucoup de clients de la région et des alentours donc on devrait avoir plutôt une bonne saison. » Les premiers chiffres de fréquentation lui donnent en tout cas raison.

