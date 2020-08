"La Relance Éco" : Le célèbre restaurant La Cognette à Issoudun a souffert de la crise économique

Les hôtels, mais aussi, les restaurants ont été et sont même encore fortement impactés par la crise sanitaire, et donc économique. Un célèbre établissement de plus de 50 ans a été touché de plein fouet à Issoudun. C'est l'hôtel restaurant la Cognette.

Isabelle et Jean-Jacques Daumy sont les gérants de l'hôtel et du célèbre restaurant de la Cognette, se souviendront longtemps du jour ou l'ancien 1er ministre Edouarrd Philippe a annoncé la fermeture des bars hôtels restaurants

Isabelle et Jean-Jacques Daumy, les gérants de l'hôtel restaurant la Cognette à Issoudun se souviennent très bien de ce samedi 14 mars. C'est le jour où l'ex Premier ministre Édouard Philippe a demandé à tous les bars, restaurants et hôtels de fermer leurs portes à minuit en raison de la propagation vitesse grand V du coronavirus.

Il y à donc eu les deux mois et demi de confinement. Où en est aujourd'hui la Cognette ? "Aujourd'hui, on vous donne de l'oxygène, mais est-ce que l'on sera capable de respirer quand nous serons en autonomie ?", s'interroge Jean-Jacques Daumy. La Cognette est également un hôtel 4 étoiles, et pour ce secteur, c'est aussi compliqué. "L'hôtellerie, c'est plus aléatoire dans la mesure où c'est une clientèle qui vient de plus loin", souligne Isabelle Daumy.

Entre 300.000 et 350.000 euros de pertes estimées

"Alors du coup si elle n'est pas présente dans les entreprises aux alentours, on ne peut pas aller la chercher, c'est très difficile. Il nous manque donc toutes la clientèle de femmes et d'hommes d'affaires, car les grosses sociétés d'Issoudun ont du mal à redémarrer. Et tant que les affaires ne reprendront pas, ça sera compliqué", poursuit-elle. "Heureusement, nous avons développé une conserverie, une boutique, une épicerie fine, une cave ou encore une table d'hôte, tout cela pour garder notre personnel, et pour l'instant ça va plutôt pas mal."

On s'en remettra si il n'y a pas de deuxième vague. Mais à l'inverse si on doit à nouveau fermer 15 jours, on ne s'en remettra pas !

Heureusement que la Cognette a réussi son développement, car le télé-travail a impacté l’hôtellerie, et bien sûr la restauration." Le télé-travail a été une bonne chose pour les entreprises, mais pour l'ensemble de la profession, il est évident que nous n'avons pas mesuré l'impact une fois déconfinés", estime Jean-Jacques Daumy. "C'est un quart du chiffre des hommes d'affaires qui fréquentent nos établissement qui s'est évaporé. Alors, les pertes sont conséquentes. On a perdu entre 300 et 350 000 euros. On s'en remettra si il n'y a pas de deuxième vague. Mais à l'inverse si on doit à nouveau fermer 15 jours, on ne s'en remettra pas !"

Et les banques dans tout cela ? Ont-elle joué le jeu ? La réponse du chef de la Cognette est sans ambiguïté : "Quelques fois on parle des banques négativement, mais je dois vous dire que les banques n'ont pas été sympas, elles ont été extraordinaires au niveau de l'aide apportée pratiquement au quotidien. Le contact que nous avons eu avec nos banquiers a été fabuleux." La Cognette est une institution c'est aussi une ancienne auberge connue et reconnue. La preuve : trois présidents de la République sont venus manger à Issoudun. Il s'agit de François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing et François Hollande.